Названы регионы с самими высокими и самыми низкими зарплатами учителей

На Ямале одни из самых высоких зарплат педагогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые большие средние зарплаты учителей оказались в Ямало-Ненецком и Чукотском округах, а также в Москве. А меньше всего работники школ получают в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

К такому выводу пришла газета « Коммерсант ». Как отмечает издание, в трех российских регионах зарплаты учителей оказались существенно выше средних значений: в Тюменской области, Краснодарском и Приморском крае разница составляет почти 40%. Эти субъекты лучше всего выполнили майские указы президента РФ Владимира Путина, который в 2012 году поручил довести зарплаты учителей до средних по региону.

На сегодняшний день в семи регионах этот результат не достигнут. Хуже всего соотношение зарплат педагогов со средними значениями — в Костромской области, Красноярском крае и Якутии.

В конце января Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону, напоминает RT. По мнению главы государства, за доходами педагогов должны наблюдать также главы регионов.