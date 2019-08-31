Названы регионы с самими высокими и самыми низкими зарплатами учителей

Самые большие средние зарплаты учителей оказались в Ямало-Ненецком и Чукотском округах, а также в Москве. А меньше всего работники школ получают в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.
К такому выводу пришла газета «
На сегодняшний день в семи регионах этот результат не достигнут. Хуже всего соотношение зарплат педагогов со средними значениями — в Костромской области, Красноярском крае и Якутии.
В конце января Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону, напоминает RT. По мнению главы государства, за доходами педагогов должны наблюдать также главы регионов.