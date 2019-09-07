06 сентября 2019

Брянских школьников «осветили» перед учебным годом

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Погребение плащаницы Христа в Свято-Троицком Соборе. Екатеринбург, священник, книга, свеча, чтение, православие, служба
Обряд освящения проводился по желанию, утверждают в школеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Учеников одного из лицеев города Жуковка Брянской области освятили перед началом учебного года. Обряд совершен 6 сентября. Информацию подтвердила завуч учебного учреждения.

Пользователь с ником Pron010 опубликовал на портале Picabu фотографию дневника своего ребенка, в который была вложена записка (орфография сохранена): «Уважаемые родители! 6 сентября в 9.30 будет проходить освещение учеников нашей школы на новый учебный год. Девочкам иметь при себе платочки».

По словам автора сообщения, согласия родителей на проведение освящения никто не спрашивал. Мужчина написал обращение в региональный департамент образования.

Завуч лицея №1 Виктория Пранова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердила факт освящения детей. Женщина отметила, что родители были предупреждены о визите священника на педагогическом совете, а в самом обряде принимали участие только желающие.

Фото: пользователь Pron010 на портале Pikabu.ru

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