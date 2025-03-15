РФ по запросу Интерпола арестовала одного из самых разыскиваемых румынских преступников

В Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника Родидеала
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Родидеал обвиняется в создании организованной преступной группы в Румынии
Родидеал обвиняется в создании организованной преступной группы в Румынии Фото:

Московский суд по запросу Интерпола арестовал одного из самых разыскиваемых румынских преступников Василя Родидеала. На родине его обвиняют в череде тяжких преступлений. Злоумышленник был объявлен в розыск после того, как скрылся от следствия. Сейчас его ждет экстрадиция в Румынию.

«Суд в Москве арестовал его в конце февраля для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии», — говорится в судебных материалах. Информацию приводит РИА Новости. Уточняется, что все необходимые документы для экстрадиции будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

Родидеал был осужден в Румынии на 12,5 лет за ряд серьезных преступлений, включая создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов и подстрекательство к убийству. По информации румынской полиции, он также пытался устроить убийство бизнес-партнера с помощью взрывчатки, но его план был сорван полицией.

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Московский суд по запросу Интерпола арестовал одного из самых разыскиваемых румынских преступников Василя Родидеала. На родине его обвиняют в череде тяжких преступлений. Злоумышленник был объявлен в розыск после того, как скрылся от следствия. Сейчас его ждет экстрадиция в Румынию. «Суд в Москве арестовал его в конце февраля для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии», — говорится в судебных материалах. Информацию приводит РИА Новости. Уточняется, что все необходимые документы для экстрадиции будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ. Родидеал был осужден в Румынии на 12,5 лет за ряд серьезных преступлений, включая создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов и подстрекательство к убийству. По информации румынской полиции, он также пытался устроить убийство бизнес-партнера с помощью взрывчатки, но его план был сорван полицией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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