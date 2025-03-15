РФ по запросу Интерпола арестовала одного из самых разыскиваемых румынских преступников

Московский суд по запросу Интерпола арестовал одного из самых разыскиваемых румынских преступников Василя Родидеала. На родине его обвиняют в череде тяжких преступлений. Злоумышленник был объявлен в розыск после того, как скрылся от следствия. Сейчас его ждет экстрадиция в Румынию.
«Суд в Москве арестовал его в конце февраля для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии», — говорится в судебных материалах. Информацию приводит РИА Новости. Уточняется, что все необходимые документы для экстрадиции будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ.
Родидеал был осужден в Румынии на 12,5 лет за ряд серьезных преступлений, включая создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов и подстрекательство к убийству. По информации румынской полиции, он также пытался устроить убийство бизнес-партнера с помощью взрывчатки, но его план был сорван полицией.
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