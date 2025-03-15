Шеремет заявил о начале конца киевского режима

Шеремет: разгром ВСУ в Курской области - начало конца киевского режима
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шеремет заявил, что ситуация для ВСУ в Курской области достигла критической точки
Шеремет заявил, что ситуация для ВСУ в Курской области достигла критической точки Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Уничтожение украинской группировки в Курской области стало началом конца для киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, это уже стали понимать и признавать на Западе.

Депутат также подчеркнул, что Украина планировала навредить России, напав на Курскую область, однако результаты не оправдали ожиданий. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область привело к серьезным последствиям для самого Киева и его западных поддержек.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой пощадить бойцов ВСУ, окруженных в Курской области. На Путин, в свою очередь, сказал, что готов гарантировать им жизнь и достойное обращение, если они сдадутся. Он отметил, что Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Глава государства поручил в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов 12 марта сообщил, что российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. По его словам, 430 солдат и офицеров противника уже взяты в плен. Он добавил, что российские войска уже перешли границу и вышли в Сумскую область Украины, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уничтожение украинской группировки в Курской области стало началом конца для киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, это уже стали понимать и признавать на Западе. Депутат также подчеркнул, что Украина планировала навредить России, напав на Курскую область, однако результаты не оправдали ожиданий. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область привело к серьезным последствиям для самого Киева и его западных поддержек. Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой пощадить бойцов ВСУ, окруженных в Курской области. На Путин, в свою очередь, сказал, что готов гарантировать им жизнь и достойное обращение, если они сдадутся. Он отметил, что Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Глава государства поручил в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов 12 марта сообщил, что российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. По его словам, 430 солдат и офицеров противника уже взяты в плен. Он добавил, что российские войска уже перешли границу и вышли в Сумскую область Украины, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...