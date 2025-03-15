Уничтожение украинской группировки в Курской области стало началом конца для киевского режима. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима», — сказал Шеремет РИА Новости. Он добавил, это уже стали понимать и признавать на Западе.
Депутат также подчеркнул, что Украина планировала навредить России, напав на Курскую область, однако результаты не оправдали ожиданий. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область привело к серьезным последствиям для самого Киева и его западных поддержек.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой пощадить бойцов ВСУ, окруженных в Курской области. На Путин, в свою очередь, сказал, что готов гарантировать им жизнь и достойное обращение, если они сдадутся. Он отметил, что Киев должен отдать им приказ сложить оружие. Глава государства поручил в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов 12 марта сообщил, что российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье. По его словам, 430 солдат и офицеров противника уже взяты в плен. Он добавил, что российские войска уже перешли границу и вышли в Сумскую область Украины, передает «Царьград».
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