Какие три доплаты ждут пенсионеров этой весной

Life.ru: этой весной пенсионеры смогут получить повышенные выплаты к 9 мая
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Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить как федеральные, так и региональные выплаты
Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить как федеральные, так и региональные выплаты Фото:

Этой весной пенсионеры в России получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий. Максимальная прибавка может составить 80 тысяч рублей.

«В этом году ожидаются повышенные выплаты пенсионерам к 9 Мая. Так, по 80 000 рублей получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы», — пишет Life.ru. По 55 000 рублей перечислят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. В Социальном фонде рассказали, что все выплаты назначаться автоматически и будут перечислены до празднования Дня Победы. 

В Москве к 9 мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от 25 000 до 70 000 рублей. Эти городские выплаты могут сочетаться с федеральными.

Региональная доплата предназначена для инвалидов, участников войны, военнослужащих, награжденных медалями, жителей блокадного Ленинграда, вдов погибших и тружеников тыла, а также для людей, родившихся до 31 декабря 1931 года.

Помимо указанных выплат, с первого апреля произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. В некоторых регионах, например в Орловской области, предусмотрена дополнительная индексация ежемесячных социальных выплат на 1,01%.

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Этой весной пенсионеры в России получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий. Максимальная прибавка может составить 80 тысяч рублей. «В этом году ожидаются повышенные выплаты пенсионерам к 9 Мая. Так, по 80 000 рублей получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы», — пишет Life.ru. По 55 000 рублей перечислят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. В Социальном фонде рассказали, что все выплаты назначаться автоматически и будут перечислены до празднования Дня Победы.  В Москве к 9 мая ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от 25 000 до 70 000 рублей. Эти городские выплаты могут сочетаться с федеральными. Региональная доплата предназначена для инвалидов, участников войны, военнослужащих, награжденных медалями, жителей блокадного Ленинграда, вдов погибших и тружеников тыла, а также для людей, родившихся до 31 декабря 1931 года. Помимо указанных выплат, с первого апреля произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. В некоторых регионах, например в Орловской области, предусмотрена дополнительная индексация ежемесячных социальных выплат на 1,01%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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