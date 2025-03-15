На Западе отметили важную деталь в ответе Путина Трампу

Президент России Владимир Путин, отвечая на просьбу американского президента Дональда Трампа пощадить окруженные украинские войска в Курской области, поставил ВСУ перед выбором. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
«Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен», — написал Боуз в социальной сети X.
Ранее Трамп попросил Путина пощадить бойцов ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области. На это глава государства ответил, что для этого Киеву нужно отдать приказ своим военным сдаться. В дополнение, он уточнил, что в случае капитуляции украинских сил им будет гарантировано достойное обращение и сохранение жизни.
Кроме того, Путин заявил, что выход украинских военных из окружения под Курском стал невозможным. Он отметил, что управление войсками Украины в этой зоне утрачено, и все находится под огневым контролем российской армии.
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