На Западе отметили важную деталь в ответе Путина Трампу

Журналист Боуз: Путин ответом Трампу о Курской области поставил выбор перед ВСУ
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Путин поставил украинских солдат перед выбором, заявив, что они могут сдаться и сохранить себе жизнь
Путин поставил украинских солдат перед выбором, заявив, что они могут сдаться и сохранить себе жизнь Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин, отвечая на просьбу американского президента Дональда Трампа пощадить окруженные украинские войска в Курской области, поставил ВСУ перед выбором. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен», — написал Боуз в социальной сети X.

Ранее Трамп попросил Путина пощадить бойцов ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области. На это глава государства ответил, что для этого Киеву нужно отдать приказ своим военным сдаться. В дополнение, он уточнил, что в случае капитуляции украинских сил им будет гарантировано достойное обращение и сохранение жизни.

Кроме того, Путин заявил, что выход украинских военных из окружения под Курском стал невозможным. Он отметил, что управление войсками Украины в этой зоне утрачено, и все находится под огневым контролем российской армии.

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Президент России Владимир Путин, отвечая на просьбу американского президента Дональда Трампа пощадить окруженные украинские войска в Курской области, поставил ВСУ перед выбором. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз. «Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен», — написал Боуз в социальной сети X. Ранее Трамп попросил Путина пощадить бойцов ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области. На это глава государства ответил, что для этого Киеву нужно отдать приказ своим военным сдаться. В дополнение, он уточнил, что в случае капитуляции украинских сил им будет гарантировано достойное обращение и сохранение жизни. Кроме того, Путин заявил, что выход украинских военных из окружения под Курском стал невозможным. Он отметил, что управление войсками Украины в этой зоне утрачено, и все находится под огневым контролем российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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