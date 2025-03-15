Украинский дрон с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сбит украинский беспилотник (БПЛА), оснащенный отравляющим химическим боеприпасом. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В ЛНР сбит украинский БПЛА с отравляющим химическим боеприпасом», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон, произведенный в Германии, был оснащен самодельной емкостью с химреактивом и деталями с надписями на украинском языке.
Мирошник также добавил, что БПЛА был сбит в районе воеводского в Троицком районе, где нет военных подразделений. Вероятно, его целью был гражданский объект. По словам российского посла, точный вид отравляющего вещества будет определен после лабораторного анализа. Он также напомнил, что использование химических веществ ВСУ против гражданского населения является нарушением международных конвенций.
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