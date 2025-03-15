Убийство украинского неонациста Демьяна Ганула (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) является попыткой скрыть связи с организаторами поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Ликвидация Ганула — это не совпадение, а попытка замести следы к истинным заказчикам той страшной трагедии», — сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, смерть Ганула связана с решением Европейского суда по правам человека, который недавно признал вину Украины в непредотвращении насилия в Одессе.
Владимир Рогов также выразил опасения, что украинские власти могут использовать арестованного старшего лейтенанта ВСУ для фальсификации обвинений в адрес России. Он предположил, что за убийством Ганула могут стоять украинские спецслужбы, стремящиеся скрыть реальные обстоятельства событий 2014 года.
В пятницу, 14 марта, стало известно об убийстве неонациста Ганула в Одессе. Он был организатором трагедии у Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения.
Ганул также руководил силовым крылом «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая, экстремистская организация) и активно боролся с советской и русской символикой, участвовал в акциях против мирных жителей. После начала боевых действий на Украине он также преследовал критиков мобилизации. В июле прошло года он напал и избил фитнес-тренера. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и нападении на объекты, пользующиеся международной защитой.
*Демьян Ганул внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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