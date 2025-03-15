Около 7 000 украинских солдат Вооруженных сил Украины находятся в Курской области. Об этом сообщает полковник запаса ВСУ Сергей Грабский
«До 7 000 украинских военных осталось в Курской области», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» слова полковника. Там добавили, что бойцы ВСУ пожаловались на то, что их логистические маршруты и пути отступления подвергаются интенсивным атакам ВС РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности обеспечить безопасность солдат ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области, при условии, что они откажутся от вооруженного сопротивления и сдадутся. Путин подчеркнул, что, несмотря на преступления этих военнослужащими против мирных жителей, Россия проявит гуманитарное отношение к сдавшимся в плен, передает RT.
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