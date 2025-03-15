Сколько еще бойцов ВСУ осталось в Курской области

Полковник ВСУ Грабский: до 7 000 украинских военных находятся в Курской области
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Бойцы ВСУ жалуются на интенсивные атаки ВС РФ по их логистическим маршрутам
Бойцы ВСУ жалуются на интенсивные атаки ВС РФ по их логистическим маршрутам Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Около 7 000 украинских солдат Вооруженных сил Украины находятся в Курской области. Об этом сообщает полковник запаса ВСУ Сергей Грабский

«До 7 000 украинских военных осталось в Курской области», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» слова полковника. Там добавили, что бойцы ВСУ пожаловались на то, что их логистические маршруты и пути отступления подвергаются интенсивным атакам ВС РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности обеспечить безопасность солдат ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области, при условии, что они откажутся от вооруженного сопротивления и сдадутся. Путин подчеркнул, что, несмотря на преступления этих военнослужащими против мирных жителей, Россия проявит гуманитарное отношение к сдавшимся в плен, передает RT.

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Около 7 000 украинских солдат Вооруженных сил Украины находятся в Курской области. Об этом сообщает полковник запаса ВСУ Сергей Грабский «До 7 000 украинских военных осталось в Курской области», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» слова полковника. Там добавили, что бойцы ВСУ пожаловались на то, что их логистические маршруты и пути отступления подвергаются интенсивным атакам ВС РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов. Ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности обеспечить безопасность солдат ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области, при условии, что они откажутся от вооруженного сопротивления и сдадутся. Путин подчеркнул, что, несмотря на преступления этих военнослужащими против мирных жителей, Россия проявит гуманитарное отношение к сдавшимся в плен, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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