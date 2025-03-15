МВД: мошенники придумали схему списания денег за простой звонок

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Мошенники рассылают жертвам СМС с просьбой перезвонить по незнакомому номеру
Мошенники рассылают жертвам СМС с просьбой перезвонить по незнакомому номеру Фото:

Мошенники используют новый способ выманивания денег у граждан, заставляя их звонить на платные номера под различными предлогами, сообщили в МВД РФ. В результате таких звонков с банковских счетов жертв списываются крупные денежные суммы.

«После того, как потерпевший перезванивает, [его] долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сначала приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной, начиная от помощи другу и заканчивая проблемами со связью. 

По данным МВД, мошенники регистрируют развлекательные сервисы с платным звонком и распространяют номера этих сервисов без предупреждения о платности звонка. Обычно такие звонки включают различные услуги, и стоимость самого звонка добавляется к общему счету.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило о мошенниках, рассылающих в Telegram фишинговые ссылки с громкими заголовками, например, о завершении спецоперации. В МВД отметили, что злоумышленники используют общественно значимые темы для похищения денег, передает RT.

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Мошенники используют новый способ выманивания денег у граждан, заставляя их звонить на платные номера под различными предлогами, сообщили в МВД РФ. В результате таких звонков с банковских счетов жертв списываются крупные денежные суммы. «После того, как потерпевший перезванивает, [его] долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сначала приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной, начиная от помощи другу и заканчивая проблемами со связью.  По данным МВД, мошенники регистрируют развлекательные сервисы с платным звонком и распространяют номера этих сервисов без предупреждения о платности звонка. Обычно такие звонки включают различные услуги, и стоимость самого звонка добавляется к общему счету. Ранее Министерство внутренних дел России предупредило о мошенниках, рассылающих в Telegram фишинговые ссылки с громкими заголовками, например, о завершении спецоперации. В МВД отметили, что злоумышленники используют общественно значимые темы для похищения денег, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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