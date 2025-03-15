Болтон: Трамп стал «легкой добычей» Путина

Президент США Дональд Трамп стал «легкой добычей» для российского лидера Владимира Путина, находясь в ожидании второго телефонного разговора с ним. Так считает бывший советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон.
«... Российский президент рассматривает Трампа как „легкую добычу“», — передает Sky News слова Болтона. Он добавил, что президент России стремится к личной встрече с Трампом для переговоров. Американский президент «с нетерпением» ждет телефонного разговора с Путиным, отметил Болтон.
По словам экс-советника, американский лидер не склонен к долгосрочному планированию, и это не изменится в процессе мирных переговоров. Кроме того, Болтон подтвердил, что считает действия российского лидера в отношении Трампа манипулятивными.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с Путиным о возможности прекращения огня на Украине развиваются успешно, несмотря на трудности текущей обстановки. Он уточнил, что дополнительная информация относительно шансов на завершение конфликта будет представлена в следующий понедельник, передает «Национальная служба новостей».
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