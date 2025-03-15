Мечта Украины о вступлении в НАТО уже не актуальна. Об этом заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась», — отметил Боуз, комментируя слова главы альянса Марко Рютте о том, что вопрос членства Украины в военном блоке больше не рассматривается. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Х.
В недавнем интервью для Bloomberg Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит в числе приоритетов. Он подтвердил, что США «снимают со стола переговоров вопрос о вступлении Киева в военный блок», передает MK.RU.
Президент США Дональд Трамп также выразил мнение, что у Украины отсутствуют перспективы для присоединения к альянсу, передает «Царьград». В свою очередь, президент России Владимир Путин указал на то, что потенциальное членство Украины в НАТО представляет собой угрозу безопасности страны и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.
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