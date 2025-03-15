На Западе рассказали, как Рютте разрушил «бредовую мечту» Зеленского

Журналист Боуз: «бредовая мечта» Украины о НАТО закончилась
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США сняли вопрос с повестки о присоединении Украины к НАТО, заявил Рютте
США сняли вопрос с повестки о присоединении Украины к НАТО, заявил Рютте Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Мечта Украины о вступлении в НАТО уже не актуальна. Об этом заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась», — отметил Боуз, комментируя слова главы альянса Марко Рютте о том, что вопрос членства Украины в военном блоке больше не рассматривается. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Х.

В недавнем интервью для Bloomberg Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит в числе приоритетов. Он подтвердил, что США «снимают со стола переговоров вопрос о вступлении Киева в военный блок», передает MK.RU.

Президент США Дональд Трамп также выразил мнение, что у Украины отсутствуют перспективы для присоединения к альянсу, передает «Царьград». В свою очередь, президент России Владимир Путин указал на то, что потенциальное членство Украины в НАТО представляет собой угрозу безопасности страны и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.

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Мечта Украины о вступлении в НАТО уже не актуальна. Об этом заявил журналист из Ирландии Чей Боуз. «Бредовая фантазия Украины о НАТО закончилась», — отметил Боуз, комментируя слова главы альянса Марко Рютте о том, что вопрос членства Украины в военном блоке больше не рассматривается. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Х. В недавнем интервью для Bloomberg Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит в числе приоритетов. Он подтвердил, что США «снимают со стола переговоров вопрос о вступлении Киева в военный блок», передает MK.RU. Президент США Дональд Трамп также выразил мнение, что у Украины отсутствуют перспективы для присоединения к альянсу, передает «Царьград». В свою очередь, президент России Владимир Путин указал на то, что потенциальное членство Украины в НАТО представляет собой угрозу безопасности страны и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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