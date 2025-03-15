После того, как президент России Владимир Путин посетил Курскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили пересмотреть свою тактику. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Президент заслушал доклад начальника Генштаба о выдворении террористов из Курского приграничья и сказал, что если будет необходимо, зона безопасности будет создана и на территории Сумской области», — рассказал военный эксперт корреспондентам aif.ru. Он добавил, что после этого Вооруженные Силы Украины приступили к строительству оборонительных сооружений в Сумской области, а также объявили о начале эвакуации.
Василий Дандыкин предположил, что меры ВСУ могут быть связаны с тем, что подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации уже вошли в приграничные районы и приступили к укреплению своих позиций. В связи с этим возникает вероятность, что украинские войска также начнут оборудовать дополнительные укрепления в этих районах.
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