Путин уволил помощника Бастрыкина, который отслужил 50 лет

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Из ведомства уходит генерал, занимавшийся защитой прав детейФото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин освободил генерала Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета. Его выслуга составила около 50 лет.

«Генерал юстиции Игорь Комиссаров был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. В своем ведомстве генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.

В частности, Комиссаров помог оперативно перевести в Россию сирийского мальчика, который, подорвавшись на мине, лишился одной ноги. Чтобы сохранить вторую, нужна была операция в Москве.

Комиссаров имеет стаж около 50 лет. Был в горячих точках на Северном Кавказе, получил контузию. Награжден орденом Мужества. Чем генерал займется в будущем, не уточняется.

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