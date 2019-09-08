Путин уволил помощника Бастрыкина, который отслужил 50 лет

Президент России Владимир Путин освободил генерала Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета. Его выслуга составила около 50 лет.
«Генерал юстиции Игорь Комиссаров был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. В своем ведомстве генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
В частности, Комиссаров помог оперативно перевести в Россию сирийского мальчика, который, подорвавшись на мине, лишился одной ноги. Чтобы сохранить вторую, нужна была операция в Москве.
Комиссаров имеет стаж около 50 лет. Был в горячих точках на Северном Кавказе, получил контузию. Награжден орденом Мужества. Чем генерал займется в будущем, не уточняется.