Встретили лезгинкой: появилось видео торжественного приема Нурмагомедова в Дагестане

За свою карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не имеет поражений
Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в родном Дагестане встретили лезгинкой. Боец смешанных единоборств прилетел в аэропорт Махачкалы на частном самолете. В Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу в бою с американцем Дастином Порье.
«Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца, при этом он не потерпел ни одного поражения. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы», — передает РЕН ТВ слова председателя правительства Дагестана Артема Здунова
Бой Нурмагомедова и Порье состоялся 7 сентября. Убедительную победу над американцем российский спортсмен одержал в третьем раунде с помощью удушающего приема. Как стало известно агентству Nation News, следующий поединок Хабиб Нурмагомедов может провести с Джорджем Сен-Пьером.