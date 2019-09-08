Нурмагомедов объяснил, почему прыгнул в зал после победы

Хабиб Нурмагомедов заявил, что выпрыгнул из клетки от радости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.

«Я сделал это из-за того, что очень сильно обрадовался своей победе над достойным соперником. Если вы никогда не соревновались на таком высоком уровне и не побеждали, то я не думаю, что поймете меня», — рассказал он в интервью youtube-каналу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). При этом боец отметил, что планирует больше не выполнять такие прыжки, так как на него смотрят дети, а их необходимо учить уважительному поведению.

Нурмагомедов выпрыгнул из восьмиугольного ринга в зал после того, как одержал победу над американским соперником Дастином Порье. Этот момент запечатлел на камеру и выложил в Twitter глава UFC Дэйна Уайт. «Безумие», — прокомментировал Уайт поступок российского спортсмена.

Бой Нурмагомедова и Порье состоялся 7 сентября в Абу-Даби. Российский спортсмен одержал убедительную победу над своим именитым соперником с помощью удушающего приема, в итоге защитив титул чемпиона UFC. Порье потерпел первое поражение с 2016 года, а также шестое в рамках всей карьеры. За свою карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не имеет поражений.