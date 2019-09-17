Полпред Николай Цуканов: в свердловской полиции ослабла дисциплина

Проблемы в главке свердловской полиции и уголовное преследование полицейских связаны с отсутствием главы регионального ГУ МВД. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в ходе представления нового начальника ГУ МВД по Свердловской области.
«Тот факт, что столь значимая территория почти год оставалась без начальника ГУ МВД, повлек за собой ряд проблем. Своевременно не решались кадровые вопросы, ослабла дисциплина. В результате за второе полугодие минувшего и первое полугодие нынешнего года некоторые сотрудники полиции были привлечены к уголовной ответственности», — отметил Николай Цуканов. Также полпред обратил внимание на то, что в регионе ухудшилась криминогенная обстановка: «За девять месяцев 2019 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3,9%».
Главку свердловской полиции нужно вести контроль за реализацией приоритетных национальных проектов, усилить борьбу с преступлениями экономической и коррупционной направленности, противостоять попыткам дестабилизации общественно-политической ситуации, обеспечить безопасность проведения Универсиады, резюмировал полпред.
С 4 октября 2018 года в области не было постоянного начальника полиции. Генерал-лейтенант Михаил Бородин, экс-глава ГУ МВД России по Свердловской области, по ротации был направлен в Воронеж.