На Урале чиновники готовят эксперимент над 13 городами

Свердловское министерство экологии с ноября 2019 года получит новые полномочия. Ведомство сможет проводить сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха — они будут показывать совокупное влияние предприятий и автотранспорта на среду. Новые компетенции за ведомством закрепят депутаты свердловского Заксобрания.
Согласно нацпроекту «Экология», с первого ноября в России вступит в силу закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», сообщили в пресс-службе Заксобрания. Документ вводит новые правила согласования генпланов для муниципалитетов, где проведены сводные расчеты.
«Проект генерального плана будет проходить согласование в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха, если в нем предусматривается размещение объектов, на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — приводит пресс-служба слова спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной п.
Как стало известно «URA.RU», расчеты будут проводиться в 13 городах, где наиболее остро стоит вопрос с загрязнением воздуха и установлены станции контроля: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красноуральск, Кировград, Верхняя Пышма, Асбест, Ревда, Реж, Серов, Полевской, Краснотурьинск.