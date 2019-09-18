В Югре депутат устроила мужа к себе на работу

Вопрос дальнейшей работы мужа Ольги Поштаренко решит комиссия по конфликту интересов Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокуратура Пыть-Яха (ХМАО) в ходе проверки муниципальных учреждений обнаружила, что директор школы №6 и депутат городской думы Ольга Поштаренко устроила на работу в образовательное учреждение своего мужа. Об этом «URA.RU» сообщили в надзорном ведомстве.

«Трудоустройство на работу близких родственников без решения комиссии по конфликту интересов является нарушением законодательства. В адрес администрации Пыть-Яха внесено предписание об устранении нарушения», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в прокуратуре Пыть-Яха.

В беседе с журналистом агентства сама Поштаренко подтвердила факт трудоустройства своего мужа в должности инженера. «Он работает с момента основания школы в 2008 году и получает минимальный размер оплаты труда. Лучше всех знает устройство инженерных коммуникаций здания», — пояснила депутат. Она также добавила, что в конце сентября пройдет заседание комиссии по конфликту интересов. «Если будет принято решение об увольнении мужа, то он, конечно, напишет заявление об уходе. Но я считаю, что это будет предательство интересов школы», — прокомментировала Поштаренко.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о нарушениях среди депутатского корпуса Пыть-Яха. После проведенных проверок у нескольких народных избранников были обнаружены поддельные дипломы об образовании. Экс-депутат Светлана Якушева лишилась своего статуса после того, как была осуждена за мошенничество.