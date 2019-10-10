Тюменский парламентарий рассказал о новом суперпроекте «Сибура» в Тобольске

В Тобольске может появиться новое предприятие, сопоставимое по масштабу с «Запсибнефтехим» — крупнейшим в России нефтехимическом комплексом. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы сообщил депутат Владимир Майер.
«Не могу судить за „Сибур“, но знаю, что прорабатывается вопрос о создании нового „Запсибнефтехима“. Решается вопрос о площадке для строительства», — заявил парламентарий, добавив, что эта информация неофициальная. Подтвердить слова Майера не удалось — в пресс-службе компании «Сибур-Тобольск» не ответили на звонки «URA.RU».
На средства «Сибура» в первой столице Сибири уже возведен завод «Тобольск-Полимер», готовится к запуску комплекс «Запсибнефтехим». По словам Майера, эти предприятия уже приносят в бюджет города около 4 млрд рублей ежегодно.