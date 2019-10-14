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Полпред Путина приедет в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание Правительства с участием Полпреда ПФО и губернатора. Пермь, решетников максим, комаров игорь
Игорь Комаров прибудет в Пермь 14 октябряФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермский край. Об этом «URA.RU» рассказал осведомленный источник. Предполагается, что Комаров будет находиться в регионе два дня, 14 и 15 октября. Программа его визита сейчас уточняется.

«Да, визит планируется на четверг и пятницу», — сказал корреспонденту информагентства источник.

Ранее также стало известно, что в Пермь приедет заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Точная дата его визита пока не определена, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Игорь Комаров приезжал Пермь в начале июля. Вместе с первым зампредседателя российского правительства Антоном Силуановым и министром экономики Максимом Орешкиным они обсудили реализацию национальных проектов в регионе.

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