Полпред Путина приедет в Пермь

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Пермский край. Об этом «URA.RU» рассказал осведомленный источник. Предполагается, что Комаров будет находиться в регионе два дня, 14 и 15 октября. Программа его визита сейчас уточняется.
«Да, визит планируется на четверг и пятницу», — сказал корреспонденту информагентства источник.
Ранее также стало известно, что в Пермь приедет заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Точная дата его визита пока не определена, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
Игорь Комаров приезжал Пермь в начале июля. Вместе с первым зампредседателя российского правительства Антоном Силуановым и министром экономики Максимом Орешкиным они обсудили реализацию национальных проектов в регионе.