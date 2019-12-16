«Россия 1» показала первое «полноценное» интервью с Зеленским

Телеканал «Россия 1» опубликовал разговор продюссера ВГТРК Елены Меньшиковой с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент во время саммита в Париже рассказал российскому каналу о первой встрече с лидером РФ Владимиром Путиным и ожиданиях от следующей встречи в «нормандском формате».
«Во время первой встречи [с Путиным] отлично поговорили. Поднимали очень важные вопросы. Правильное начало для встреч такого формата», — начал Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что благодаря «нормандскому саммиту» у стран есть возможность решить ситуацию в Донбассе, прекратив войну на Украине.
Глава страны отметил, что встреча глав России, Украины, Франции и Германии в следующий раз состоится в марте. «За один раз все не решить. Существует много разных вопросов, много разных взглядов. Главное, что мы начали общаться», — сказал Зеленский.
Разговор представителя канала «Россия» с Зеленским продлился около минуты. Как говорится в репортаже телеканала, президенты Украины шесть лет не вступали в контакт с российскими корреспондентами. С разговором можно ознакомиться на
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский дал интервью российскому журналисту. Позже глава государства сказал, что интервью он не давал, однако подтвердил, что поговорил с корреспондентом из России.
Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. На саммите обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе. По его итогам встречи президенты Германии, Франции, России и Украины приняли коммюнике, которое предполагает соблюдение минских соглашений от 2015 года.