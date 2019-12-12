Зеленский впервые дал интервью российскому журналисту

Президент Украины Владимир Зеленский впервые пообщался с представителем российской прессы. Украинский лидер дал интервью журналисту холдинга ВГТРК в рамках саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает ТАСС.
«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Владимир Зеленский в беседе с российским журналистом.
Анонс интервью Зеленского был представлен в эфире телеканала «Россия-24», полную версию разговора покажут в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Ранее на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) 9 декабря в Париже Зеленский пригласил российских журналистов на Украину. По словам Зеленского, журналистам нужно лично оценить обстановку в стране и исходя из этого освещать жизнь соседей, передает «