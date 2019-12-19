Куйвашев поручил свердловским чиновникам срочно отложить дела ради президента

Евгений Куйвашев обосновал поручение необходимостью оперативно реагировать на проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министрам посмотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина, чтобы «оперативно отреагировать» на проблемные темы, касающиеся региона. Об этом Куйвашев заявил во время заседания правительства, передает корреспондент «URA.RU».

«Традиционно по итогам общения со СМИ глава государства дает поручения, в том числе, касающиеся регионов. Прошу министров и глав муниципалитетов проанализировать вопросы пресс-конференции, имеющие отношение к Свердловской области и входящие в ваши компетенции», — сказал Куйвашев.

«Необходимо обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Свердловской области», — добавил губернатор.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию, в которой примут участие около 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Прямая трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Как правило, общение главы государства со СМИ затягивается на несколько часов.