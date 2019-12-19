Роспотребнадзор обвинил антипрививочников во вспышке опасной болезни в Тюменской области

По словам Галины Шарухо, родители отказались пустить врачей к себе в квартиры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Двадцать один случай кори зафиксирован по состоянию на 19 декабря в Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По информации ведомства, вспышка опасной болезни произошла из-за родителей, отказывающихся прививать своих детей.

«Сформировалось несколько семейных очагов, где родители отказывались [от прививки], несмотря на то что медработники приходили к ним с полицией. Они просто не открывали им дверь», — рассказала глава управления Галина Шарухо. По ее словам, корью заболели и сами родители — их поместили в инфекционную больницу.

В ведомстве добавили, что большинство заболевших — школьники, которых планируется перевести на дистанционное обучение. Все случаи кори подтверждены лабораторно. Тем не менее, эпидемия в регионе не объявлена, ситуация считается штатной.

Первая вспышка кори в 2019 году была зафиксирована в регионе в марте. Тогда источником заражения стал непривитый трехлетний ребенок, привезенный родителями из Киргизии.