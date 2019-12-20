Сотрудники ФСБ задержали корреспондента издания «Коммерсант» Романа Дорофеева на Большой Лубянке, когда он вел прямой эфир. Сейчас журналист не выходит на связь.
«При задержании Роман Дорофеев показал удостоверение журналиста. Не объясняя причин, его отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту. Сейчас связи с ним нет», — сообщает «Коммерсантъ». Как отмечает издание, до задержания, к Дорофееву подошел мужчина в джинсах и черной куртке и приказал уйти.
Ранее журналистка telegram-канала Baza Анна Никитина пропала после визита в квартиру подозреваемого в стрельбе на Лубянке. Позднее выяснилось, что ее задержали сотрудники следственной группы, когда она брала интервью у матери подозреваемого.
19 декабря мужчина открыл огонь по сотрудникам ФСБ возле здания ведомства на Большой Лубянке. В результате погиб один сотрудник ведомства, пять человек доставлены в больницу с ранениями, передает RT.