19 декабря 2019

На Урале усилили меры по охране здания УФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Навальному. Екатеринбург, остановка запрещена, фсб по свердловской области
Возле здания УФСБ запретили останавливаться гражданским машинамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Усилены меры безопасности у здания УФСБ по Свердловской области. Меры предприняты по случаю профессионального праздника сотрудников госбезопасности и из-за ЧП в Москве накануне вечером.

«Весь день возле здания УФСБ дежурит патруль ДПС. Кроме того, возле здания УФСБ запрещена стоянка гражданских автомобилей. Как долго это продлится, неизвестно», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла в Москве возле здания ФСБ на Большой Лубянке 19 декабря. 39-летний житель Подольска Евгений Манюров открыл огонь из карабина «Сайга» по сотрудникам ФСБ. Один сотрудник погиб, еще пять человек были ранены. Среди раненых один гражданский — проходивший мимо мужчина. Ответным огнем нападавший был уничтожен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Позже дело было передано в центральный аппарат СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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