В свердловском правительстве уже составили график дежурств на каникулы, которые в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. Как стало известно «URA.RU», в нем не значится ни одного заместителя губернатора, включая тех, кто имеет отношение к хозяйственному сектору.
Согласно графику, всю неделю с начала года продежурят Александр Кудрявцев (министерство общественной безопасности), Андрей Злоказов (минсоцполитики), Юрий Биктуганов (минобразования), Василий Старков (минтранс), Виктория Казакова (мининвестразвития), Дмитрий Дегтярев (минАПК), Алексей Кузнецов (минприроды), Леонид Рапопорт (минспорта).
Дежурство, как уточняют собеседники «URA.RU» в правительстве, подразумевает координационную функцию: «Если дежурный Рапопорт, а где-то дорога под землю ушла или прорвало что — дежурный звонит профильному министру и тот подключается, своевременно информируя куратора в лице замгубернатора».
Как уточнил собеседник агентства, министры могут договориться, кому в какой день удобнее дежурить. При этом если кто-то из них соберется в каникулы уехать, они обязаны уведомить губернатора или главу его аппарата Валерия Чайникова.