19 декабря 2019

Заместители Куйвашева смогут бездельничать все новогодние каникулы. Список дежурных по области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, казакова виктория
Министры распределили дежурства, но смогут менятьсяФото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском правительстве уже составили график дежурств на каникулы, которые в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. Как стало известно «URA.RU», в нем не значится ни одного заместителя губернатора, включая тех, кто имеет отношение к хозяйственному сектору.

Согласно графику, всю неделю с начала года продежурят Александр Кудрявцев (министерство общественной безопасности), Андрей Злоказов (минсоцполитики), Юрий Биктуганов (минобразования), Василий Старков (минтранс), Виктория Казакова (мининвестразвития), Дмитрий Дегтярев (минАПК), Алексей Кузнецов (минприроды), Леонид Рапопорт (минспорта).

Дежурство, как уточняют собеседники «URA.RU» в правительстве, подразумевает координационную функцию: «Если дежурный Рапопорт, а где-то дорога под землю ушла или прорвало что — дежурный звонит профильному министру и тот подключается, своевременно информируя куратора в лице замгубернатора».

Как уточнил собеседник агентства, министры могут договориться, кому в какой день удобнее дежурить. При этом если кто-то из них соберется в каникулы уехать, они обязаны уведомить губернатора или главу его аппарата Валерия Чайникова.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...