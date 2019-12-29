Самолет, летевший в Эмираты, вернулся в Кольцово из-за пассажирки

Пассажирке была оказана первая медицинская помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна причина задержки рейса из Кольцово в Шарджу (ОАЭ). Самолет авиакомпании «Россия», уже вылетевший в Эмираты, вынужден был вернуться в аэропорт Екатеринбурга. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Рейс FV-5661 Екатеринбург—Шарджа вернулся в аэропорт Кольцово вскоре после вылета из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажиру была оказана первая помощь, рейс в 10.33 вылетел в пункт назначения», — сообщил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Пассажирка от госпитализации отказалась. По неподтвержденной информации, у нее случился обморок. Изначально самолет должен был вылететь в Арабские Эмираты в 06.24.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кольцово задерживались к вылету сразу четыре рейса. В частности, один из рейсов, направляющийся в Салехард, задерживался из-за метеоусловий на Ямале. Из-за плохой погоды аэропорт Салехарда перестал обслуживать рейсы.