В Кольцово задерживаются четыре рейса

Четыре рейса не могли вылететь из аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово 29 декабря задержаны четыре рейса, еще два опаздывают в Екатеринбург к назначенному времени.

Согласно онлайн-табло аэропорта, из Екатеринбурга задерживались рейсы, вылетающие в ОАЭ, Санкт-Петербург, Салехард/Новый Уренгой и Горно-Алтайск. На момент написания новости на рейс в Шаржу (ОАЭ) началась посадка — рейс опаздывает уже на четыре часа. Рейс на Ямал задерживается на два часа, сейчас также идет посадка на самолет.

Также на два часа задерживается рейс «Уральских авиалиний», который должен прилететь из Читы. Рейс авиакомпании «Руслайн», следующий из Красноярска через Ноябрьск, задерживается уже примерно на 19 часов.

На момент написания новости дозвониться до пресс-службы аэропорта Кольцово «URA.RU» не удалось.