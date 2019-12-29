28 декабря 2019

В Кольцово задерживаются четыре рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Четыре рейса не могли вылететь из аэропортаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово 29 декабря задержаны четыре рейса, еще два опаздывают в Екатеринбург к назначенному времени.

Согласно онлайн-табло аэропорта, из Екатеринбурга задерживались рейсы, вылетающие в ОАЭ, Санкт-Петербург, Салехард/Новый Уренгой и Горно-Алтайск. На момент написания новости на рейс в Шаржу (ОАЭ) началась посадка — рейс опаздывает уже на четыре часа. Рейс на Ямал задерживается на два часа, сейчас также идет посадка на самолет.

Также на два часа задерживается рейс «Уральских авиалиний», который должен прилететь из Читы. Рейс авиакомпании «Руслайн», следующий из Красноярска через Ноябрьск, задерживается уже примерно на 19 часов.

На момент написания новости дозвониться до пресс-службы аэропорта Кольцово «URA.RU» не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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