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Губернатор Текслер дал интервью сыну. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Текслером. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер рассказал сыну о том, как будет праздновать Новый годФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал интервью своему сыну Мише. В нем он рассказал о том, как отмечал Новый год в детстве, и поделился планами на грядущий праздник. Видеозапись беседы вышла на Youtube-канале медиацентра гимназии №80, где учится сын главы региона.

«В детстве это был мой самый любимый праздник. Родители всегда хотели меня уложить спать пораньше, но я поступал хитро и просил, когда часы пробьют 12, отвести меня на горку», — рассказал Текслер сыну. Ближайший Новый год глава региона планирует отметить в Челябинске, вместе с семьей. Любимым новогодним блюдом Текслер назвал холодец с горчицей.

Губернатор также поведал о новогодних традициях, которые существуют в его семье. «Мы своими руками делаем новогодние игрушки на елку, покупаем подарки для наших родных и близких, звоним и поздравляем их», — рассказал губернатор.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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