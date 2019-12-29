Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал интервью своему сыну Мише. В нем он рассказал о том, как отмечал Новый год в детстве, и поделился планами на грядущий праздник. Видеозапись беседы вышла на Youtube-канале медиацентра гимназии №80, где учится сын главы региона.
«В детстве это был мой самый любимый праздник. Родители всегда хотели меня уложить спать пораньше, но я поступал хитро и просил, когда часы пробьют 12, отвести меня на горку», — рассказал Текслер сыну. Ближайший Новый год глава региона планирует отметить в Челябинске, вместе с семьей. Любимым новогодним блюдом Текслер назвал холодец с горчицей.
Губернатор также поведал о новогодних традициях, которые существуют в его семье. «Мы своими руками делаем новогодние игрушки на елку, покупаем подарки для наших родных и близких, звоним и поздравляем их», — рассказал губернатор.