08 января 2020

Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт The White House, приветствие, трамп дональд
Трамп считает, что России необходимо выйти из ядерной сделки с ИраномФото: The White House

Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе]», — приводит слова американского лидера RT.

Глава Белого дома уточнил, что срок действия договора подходит к концу, что позволит властям Тегерана осуществить стремительный рывок к обладанию ядерным оружием. По мнению Трампа, Ирану необходимо отказаться от собственных «ядерных амбиций», а также прекратить поддержку терроризма.

Американский президент подчеркнул, что сейчас странам необходимо задуматься о подписании нового договора. «Мы должны также заключить сделку, которая позволит Ирану развиваться, процветать, а также воспользоваться своим огромным нереализованным потенциалом», — цитирует Трампа ТАСС.

Договор по ядерной программе Тегерана в 2015 году подписали Великобритания, Россия, Китай, США, Франция, Германия и сам Иран. Тогда власти страны пошли на уступки, отказавшись от развития ядерного вооружения, ради снятия санкций.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...