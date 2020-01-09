Соловьев обвинил оппозиционеров в интеллектуальной деградации

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
По мнению ведущего, современные оппозиционеры являются «интеллектуальными импотентами»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев заявил о стремительной деградации российских оппозиционеров и назвал их «интеллектуальными импотентами». Такое мнение он высказал в своем telegram-канале.

«Все эти Навальные, Волковы, Шулики и прочие Соболиные Яшины оказались интеллектуальными импотентами», — написал ведущий. По его словам, нынешние оппозиционеры стремительно деградировали и уступают прежним в качестве образования, образности речи и системности мышления. Современные лидеры оппозиции, считает ведущий, умеют не вести дискуссии, а только «ерничать». «Их задача не рефлексировать, а распространять», — говорит он.

Ранее в интервью «URA.RU» Владимир Соловьев объяснил, для чего создал свой telegram-канал. По словам ведущего, «либералам показалось, что это их вотчина».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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