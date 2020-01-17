СМИ назвали возможного преемника Мишустина на должности главы ФНС

Михаила Мишустина в ФНС может заменить его заместитель Даниил Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным претендентом на должность руководителя Федеральной налоговой службы является Даниил Егоров. На данный момент он является заместителем главы ФНС.

«Кандидатура Егорова согласована и может быть утверждена в ближайшие часы», — передают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Издание отмечает, что о перспективах Егорова говорит то, что на пленарном заседании Госдумы он был единственным представителем ведомства.

Журналисты уточняют, что ни в ФНС, ни сам Егоров данные о его назначении не прокомментировали. Однако источник, близкий к ФНС, отметил, что решение по новому руководителю ведомства ожидается в ближайшее время, а другие люди, кроме Егорова, на этот пост не претендуют. При этом остается вероятность, что нынешний заместитель главы ФНС последует вслед за Мишустиным и станет частью аппарата правительства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительством ушел в отставку. Путин назначил бывшего премьера на пост зампредседателя Совета Безопасности, передает RT. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.