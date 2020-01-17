16 января 2020

СМИ назвали возможного преемника Мишустина на должности главы ФНС

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаила Мишустина в ФНС может заменить его заместитель Даниил ЕгоровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным претендентом на должность руководителя Федеральной налоговой службы является Даниил Егоров. На данный момент он является заместителем главы ФНС.

«Кандидатура Егорова согласована и может быть утверждена в ближайшие часы», — передают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Издание отмечает, что о перспективах Егорова говорит то, что на пленарном заседании Госдумы он был единственным представителем ведомства.

Журналисты уточняют, что ни в ФНС, ни сам Егоров данные о его назначении не прокомментировали. Однако источник, близкий к ФНС, отметил, что решение по новому руководителю ведомства ожидается в ближайшее время, а другие люди, кроме Егорова, на этот пост не претендуют. При этом остается вероятность, что нынешний заместитель главы ФНС последует вслед за Мишустиным и станет частью аппарата правительства.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительством ушел в отставку. Путин назначил бывшего премьера на пост зампредседателя Совета Безопасности, передает RT. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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