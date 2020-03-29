В Екатеринбурге, несмотря на запрет из-за коронавируса, работают крупные торговые сети

В Екатеринбурге гипермаркеты для дома и ремонта OBI и Castorama открыты, несмотря на карантин по коронавирусу, сообщил URA.RU читатель.
«OBI и Castorama открылись с утра, там много посетителей», — рассказал агентству читатель.
В OBI на Металлургов, 87А корреспонденту URA.RU объяснили, что магазин продолжает работу, но только для сотрудников, а для посетителей магазин закрыт. В настоящий момент OBI работает на доставку, самовывоз приостановлен. Гипермаркет Castorama с сегодняшнего дня открыт для покупателей, рассказали в местном магазине на Шефской, 107. Причем вчера он был закрыт, но возобновил работу после поступившего уведомления о том, что при наличии товаров первой необходимости магазин может работать, уточнили там.
В медиа-центре ТРЦ «Гринвич» URA.RU сообщили, что в «Гринвиче» и «Пассаже» до конца карантина продолжают работать, где продаются товары первой необходимости и повседневного спроса. Жители города могут посетить «Галамарт», «Детский мир», «Ламель», зоомагазин, а также аптеки и оптику. В режиме выдачи товара работает «М.Видео». В Пассаже открыты магазины оптики, и в режиме выдачи товаров — RBT.
В России период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим. Согласно указу президента, в эти дни прекращена работы кинотеатров и торговых центров. Рестораны и кафе работают исключительно «на вынос». Разрешена работа аптек и магазинов, где можно приобрести продукты и товары первой необходимости, напоминает «
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