Власти Москвы назвали возраст большинства новых зараженных коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Почти половина новых пациентов с COVID-19 — люди в возрасте от 18 до 40 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большая часть москвичей, у которых за последние сутки был подтвержден коронавирус — люди в возрасте от 18 до 40 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в Москве было выявлено 212 новых случаев заражения COVID-19. «Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные оперштаба.

Также коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 детей. Еще 58 случаев выявлено среди граждан от 40 до 65 лет. Еще 35 инфицированных — старше 65 лет.

Ранее в оперштабе сообщали, что около 40% москвичей с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ — моложе 40 лет.

Всего в России за последние сутки было выявлено 302 новых случая заражения COVID-19 в 35 регионах. Также была зафиксирована еще одна смерть у пациента с подтвержденным коронавирусом, скончался житель Владимирской области, передает «Общественное телевидение России».

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