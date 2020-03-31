В Москве 90% заболевших заразились коронавирусом, не выезжая из страны

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, коронавирус, масочный режим
За сутки число заболевших в Москве увеличилось на 387 человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лишь 10% москвичей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, вернулись в Россию из зарубежных поездок. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале штаба. Как минимум 40% от числа новых заболевших — люди в возрасте от 40 до 65 лет. Еще 35% заражений приходится на молодых людей от 18 до 40 лет. Каждый пятый зараженный старше 65 лет и находится в группе риска. Только 5% среди новых случаев составляют дети.

Всего за сутки в столице подтвердились 387 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зараженных москвичей возросло до 1613 человек. В штабе заверили, что все пациенты, а также контактировавшие с ними люди изолированы и находятся под присмотром врачей.

По данным сайта coronavirus-monitor, число заразившихся коронавирусом в России 31 марта возросло до 2334 человек. Днем ранее в стране насчитывалось 1840 зараженных. На фоне распространения вируса несколько регионов России ввели жесткий карантин на своей территории. За его нарушение Госдума утвердила уголовное наказание — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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