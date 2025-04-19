В единственном курском селе, где еще остаются ВСУ, идут ожесточенные бои

ВС РФ осталось выдавить ВСУ из Горналя для освобождения Курской области
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ВС РФ сейчас пытаются выбить украинские силы из Горнальского монастыря
ВС РФ сейчас пытаются выбить украинские силы из Горнальского монастыря Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные продолжают освобождение Курской области — им осталось выбить украинские подразделения из хутора Горналь. Об этом сообщили в российских силовых структурах. После освобождения данного населенного пункта Курская область будет полностью под контролем ВС РФ.

«С освобождением Олешни бойцам остается выдавить ВСУ только из Горналя. Ожесточенные бои в Горнале продолжаются», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В данный момент, по словам источника, ключевые бои идут за Горнальский монастырь, который остается последним опорным пунктом ВСУ в хуторе.

В Минобороны РФ также подтвердили информацию. Там заявили, что за последние сутки российские силы нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Горналя. Таким образом, после освобождения данного населенного пункта Курская область будет полностью под контролем ВС РФ.

Сегодня, 19 апреля, российская армия освободила населенный пункт Олешня. В боях участвовали бойцы из группировки войск «Север», передает MK.RU.

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Российские военные продолжают освобождение Курской области — им осталось выбить украинские подразделения из хутора Горналь. Об этом сообщили в российских силовых структурах. После освобождения данного населенного пункта Курская область будет полностью под контролем ВС РФ. «С освобождением Олешни бойцам остается выдавить ВСУ только из Горналя. Ожесточенные бои в Горнале продолжаются», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В данный момент, по словам источника, ключевые бои идут за Горнальский монастырь, который остается последним опорным пунктом ВСУ в хуторе. В Минобороны РФ также подтвердили информацию. Там заявили, что за последние сутки российские силы нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Горналя. Таким образом, после освобождения данного населенного пункта Курская область будет полностью под контролем ВС РФ. Сегодня, 19 апреля, российская армия освободила населенный пункт Олешня. В боях участвовали бойцы из группировки войск «Север», передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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