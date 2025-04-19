В единственном курском селе, где еще остаются ВСУ, идут ожесточенные бои

Российские военные продолжают освобождение Курской области — им осталось выбить украинские подразделения из хутора Горналь. Об этом сообщили в российских силовых структурах. После освобождения данного населенного пункта Курская область будет полностью под контролем ВС РФ.
«С освобождением Олешни бойцам остается выдавить ВСУ только из Горналя. Ожесточенные бои в Горнале продолжаются», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В данный момент, по словам источника, ключевые бои идут за Горнальский монастырь, который остается последним опорным пунктом ВСУ в хуторе.
В Минобороны РФ также подтвердили информацию. Там заявили, что за последние сутки российские силы нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Горналя. Таким образом, после освобождения данного населенного пункта Курская область будет полностью под контролем ВС РФ.
Сегодня, 19 апреля, российская армия освободила населенный пункт Олешня. В боях участвовали бойцы из группировки войск «Север», передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.