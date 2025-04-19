Девочка упала в обморок в Белом доме во время речи Трампа

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 11-летняя девочка по имени Филомена Бижу потеряла сознание. Это произошло в момент, когда Трамп говорил по теме Ирана.
«Девочка упала в обморок во время пресс-конференции Трампа», — сообщает aif.ru. Там добавили, что это произошло, когда президент заявил, что получение Ираном ядерного оружия представляет угрозу для жизни.
На месте инцидента оперативно вмешался доктор. Пресс-конференцию прервали, журналистов попросили покинуть кабинет, а девочке оказали помощь.
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