Девочка упала в обморок в Белом доме во время речи Трампа

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Девочка потеряла сознание во время выступления Трампа
Девочка потеряла сознание во время выступления Трампа Фото:

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 11-летняя девочка по имени Филомена Бижу потеряла сознание. Это произошло в момент, когда Трамп говорил по теме Ирана.

«Девочка упала в обморок во время пресс-конференции Трампа», — сообщает aif.ru. Там добавили, что это произошло, когда президент заявил, что получение Ираном ядерного оружия представляет угрозу для жизни.

На месте инцидента оперативно вмешался доктор. Пресс-конференцию прервали, журналистов попросили покинуть кабинет, а девочке оказали помощь.

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Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 11-летняя девочка по имени Филомена Бижу потеряла сознание. Это произошло в момент, когда Трамп говорил по теме Ирана. «Девочка упала в обморок во время пресс-конференции Трампа», — сообщает aif.ru. Там добавили, что это произошло, когда президент заявил, что получение Ираном ядерного оружия представляет угрозу для жизни. На месте инцидента оперативно вмешался доктор. Пресс-конференцию прервали, журналистов попросили покинуть кабинет, а девочке оказали помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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