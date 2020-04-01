В Пермском крае из-за коронавируса полностью закрыли движение автобусов

Власти Пермского края ввели запрет на межрегиональное автобусное сообщение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края ввели полный запрет на движение межрегиональных автобусов. Ограничительные меры начинают действовать с 1 апреля. Об этом на специальном брифинге сообщил замруководителя администрации главы региона Лев Гершанок.

«С сегодняшнего дня приостановлено все межрегиональное автобусное сообщение и на 80% сокращено межмуниципальное», — сказал Гершанок. При этом он уточнил, что как минимум, в каждое муниципальное образование будет выполняться один рейс в день.

Кроме того, с 1 апреля изменена маршрутная сеть общественного транспорта Перми. В общей сложности изменения коснулись 16 автобусных маршрутов в Орджоникидзевском, Кировском, Мотовилихинском, Дзержинском районах, указано на сайте администрации города.

В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса. В минувший вторник в Перми скончался первый пациент, болевший коронавирусом. По данным регионального минздрава, у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии. Всего в регионе подтверждено 12 фактов заражения новой инфекцией. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Новых случаев заражения за минувшие сутки не выявлено.