31 марта 2020
30 марта 2020

В Пермском крае из-за коронавируса полностью закрыли движение автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропускной пункт завода «Искра-Авигаз». Пермь, автобус, пассажиры
Власти Пермского края ввели запрет на межрегиональное автобусное сообщениеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края ввели полный запрет на движение межрегиональных автобусов. Ограничительные меры начинают действовать с 1 апреля. Об этом на специальном брифинге сообщил замруководителя администрации главы региона Лев Гершанок.

«С сегодняшнего дня приостановлено все межрегиональное автобусное сообщение и на 80% сокращено межмуниципальное», — сказал Гершанок. При этом он уточнил, что как минимум, в каждое муниципальное образование будет выполняться один рейс в день.

Кроме того, с 1 апреля изменена маршрутная сеть общественного транспорта Перми. В общей сложности изменения коснулись 16 автобусных маршрутов в Орджоникидзевском, Кировском, Мотовилихинском, Дзержинском районах, указано на сайте администрации города.

В Пермском крае со 2 апреля вводится тотальный карантин из-за коронавируса. В минувший вторник в Перми скончался первый пациент, болевший коронавирусом. По данным регионального минздрава, у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии. Всего в регионе подтверждено 12 фактов заражения новой инфекцией. Один пациент находится в тяжелом состоянии. Новых случаев заражения за минувшие сутки не выявлено.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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