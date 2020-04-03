Психиатрическая экспертиза уктусского стрелка отложена из-за коронавиурса

Затягивается психиатрическая экспертиза подозреваемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летнего инженера-конструктора оборонного машиностроительного завода имени Калинина Алексея Александрова. Об этом сообщил URA.RU источник в медицинском ведомстве.
«Из-за коронавиурса в психиатрической больнице объявлен карантин. Будут выполняться какие-то срочные поручения, а остальное пока замораживается», — сообщил URA.RU инсайдер.
Алексей Иванов проходит психиатрическую экспертизу, которая была ему назначена следователем СКР, расследующим дело. Экспертизу он проходил прямо в СИЗО. В специальной камере, в которой сидит вместе с сектантом Иваном Казанцевым, обвиняемым в убийстве своего девятилетнего сына. Экспертиза должна была быть готова в конце марта, но из-за коронавируса откладывается на неопределенный срок.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга пока не комментирует ситуацию с Александровым.
Ранее URA.RU сообщало, что 28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова были убиты 25 августа 2018 года. Девушки вечером отдыхали на горнолыжном комплексе Уктус, когда в сумерках к ним подошел мужчина и расстрелял их. Вскрытие показало, что убийца выстрелил в голову Натальи пять раз, а Ксении трижды. Он оттащил тела в кусты, и их нашли утром следующего дня прохожие. Ксения умерла на месте, а Наталья скончалась не приходя в сознание спустя неделю в больнице. После задержания Александров признался в убийстве. Заявил, что он мизантроп, хотел кого-нибудь убить и застрелил первых попавшихся незнакомых девушек.
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