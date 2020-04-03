02 апреля 2020

Врачи роддома в Перми остались без работы из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, медсестра, роддом, медики, медицина, врачи
Персонал родильного отделения остался без работыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми из-за борьбы с коронавирусом ликвидировали роддом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о закрытии родильного отделения в городской клинической больнице №7. Помещение роддома уже подготовили к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Вопрос уже решен. Персонал отправили домой с выплатой 2/3 оклада. Часть медиков, возможно, будет трудоустроена в роддоме больницы №6, судьба остальных — под вопросом», — пояснил источник.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU подтвердили информацию по перепрофилированию роддома под прием больных коронавирусом. По данным минздрава, с конца марта медучреждение начали готовить к возможному приему больных вирусной инфекцией.

«ГКБ № 7 наряду с Пермской краевой клинической больницей, Клиническим кардиодиспансером, Клинической медико-санитарной часть № 1 и горбольницей № 6 подготовлены для возможного пика заболеваемости», — указали в пресс-службе краевого минздрава. Там добавили также, что вопрос с трудоустройством персонала родильного отделения ГБ № 7 «сейчас прорабатывается специалистами министерства здравоохранения Пермского края».

Читайте самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Пермь. Коронавирус», а также telegram-канале «Пермь. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...