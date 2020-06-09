Российские банки снижают ставки по ипотеке

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что аналитики регулятора видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, передает агентство Nation News . Как полагают аналитики «Сбербанка», под конец 2020-го она снизится до 5%. 24 апреля Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% годовых, напоминает « Национальная служба новостей ».

«Абсолют банк» также в ближайшие две-три недели планирует снизить ставку для покупки жилья на вторичном рынке на 0,5 п. п. Также пеерсмотреть ставку намерен «Райффайзенбанк». «Московский кредитный банк», «Уралсиб», ВТБ, РНКБ ответили, что будут следить за конъюнктурой на рынке. Банки «Возрождение» и «Дом.РФ» отметили, что понижали ставки еще в прошлом месяце.

«Промсвязьбанк» снизил ставки на 0,5-1,3 п. п. на большинство ипотечных программ, включая жилье на первичном и вторичном рынке, апартаменты и частные дома. В «Совкомбанке» ставки опустились на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на недвижимость на вторичном рынке и на 1,5 п. п. — на квартиры в новостройках. «Росбанк дом» сделал более выгодные условия для новых клиентов — теперь стоимость ипотечных кредитов для них на 0,5 п.п меньше.

В «Альфа-банке» ставки по ипотеке на недвижимость на вторичном рынке и рефинансирование кредита упали на 0,4 процентного пункта. «Смягчение карантинных мер побуждает многих россиян задуматься о том, как грамотно управлять своими расходами. Рефинансирование ипотеки позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах: снизить сумму переплаты или уменьшить срок кредита», — приводит издание слова руководителя департамента ипотечного кредитования «Альфа-банка» Артема Иванова.

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Это следует из опроса кредитных организаций, проведенного РИА «Новости».

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