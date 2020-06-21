Подборка самых популярных мест в Екатеринбурге, где получаются лучшие снимки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии международного дня селфи, который отмечается 21 июня, URA.RU подготовило для читателей подборку самых популярных мест в Екатеринбурге, где получаются лучшие снимки. Предлагаем оценить локации, а позже самим сделать селфи для своих социальных сетей.

Селфи на фоне здания, где решаются все важнейшие городские вопросы в Екатеринбурге, — ключ к успеху. Так вы покажете своим фолловерам, что знаете «места силы» города. К тому же, мэрия уральской столицы выглядит очень красиво при вечернем закате.

Проспект Ленина, 24а (мэрия Екатеринбурга) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Башня Исеть — самое высокое здание в Екатеринбурге. Место стало одним из самых популярных фонов для селфи еще на этапе строительства. Стеклянный и переливающийся фасад здания позволяет вечером сделать снимок не хуже чем у Москва-Сити.

Бориса Ельцина, 6 (Башня Исеть) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие жители Екатеринбурга используют ремонтные работы на Макаровском мосту как повод для красивого фото: одна из половин проезжей части сейчас закрыта, и там можно снять красивые кадры. С одной стороны — БЦ «Президент», с другой — строящийся Макаровский квартал. Также можно спуститься под сам мост и сделать андеграунд-фото. Выбор фона на любой вкус.

Макаровский мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом месте можно сделать такое селфи, что подписчики удивятся: как вам удалось выбраться в джунгли во время карантина? Главное — не раскрывать место, а то на следующий день здесь окажется половина города.

Плотина на реке Ольховка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крыша жилого дома может стать одним из самых привлекательных мест для селфи в Екатеринбурге. Главное — соблюдать аккуратность, и снимок даже в самых неопытных руках выйдет потрясающим.

Героев России, 35 (крыша) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здесь можно попробовать сделать селфи не только с влиятельными людьми Среднего Урала, но и сфотографироваться на фоне еще одного высокого здания в городе. Лучшим поводом для публикации фото станет отмена карантина в Свердловской области.

Октябрьская площадь, 1 (Правительство Свердловской области) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Харитоновский сад-парк — это старейший парк Екатеринбурга. Он примыкает к усадьбе Расторгуевых-Харитоновых, поэтому в этом случае можно будет совместить приятный снимок на фоне исторического здания, а также насладиться полезной прогулкой по парку.

Харитоновский парк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недалеко от городской Плотинки располагается, пожалуй, самое популярное место для снимков и селфи туристов, приезжающих в Екатеринбург. Не иметь снимка на фоне этого яркого здания — это по меньшей мере промах.

Проспект Ленина, 35 (Дом Севастьянова) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Городская набережная стала настоящим магнитом для горожан после режима самоизоляции. Снимок на фоне воды, да еще при закате — самое то во время запрета на вылет за границу.

Николая Никонова, 25 (Набережная) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU