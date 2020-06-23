В Салехарде наблюдатели сдают тесты на коронавирус
Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 22 июня в обзоре URA.RU
- В Салехарде 117 наблюдателей, которые будут работать на голосовании по поправкам в Конституцию, сдали тесты на коронавирус.
- В Новом Уренгое из-за нехватки карет скорой помощи ищут волонтеров на личных автомобилях. Администрация города кинула клич в соцсетях.
- Многострадальный аварийный дом №12 по улице Мира в Салехарде расселили и скоро начнут сносить. Дом планировали отремонтировать в 2023 году, но после вмешательства генпрокуратуры его решили расселить.
- Патриотическая акция прошла возле мемориала павшим героям ВОВ в селе Мужи Шурышкарского района. Ямальцы запустили по Оби «кораблики Победы» с именами героев войны.
- Священник храма Архистратига Божиего Михаила из Ноябрьска, Евгений Кололапов погиб с ДТП в Липецкой области. Всего в этой аварии погибли шесть человек, в том числе и родственники отца Евгения.
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