22 июня 2020
21 июня 2020
20 июня 2020

Главные новости в ЯНАО за 22 июня. Наблюдатели сдают COVID-тесты перед выборами, в Новом Уренгое не хватает «скорых»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде наблюдатели сдают тесты на коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости ЯНАО за 22 июня в обзоре URA.RU

  • В Салехарде 117 наблюдателей, которые будут работать на голосовании по поправкам в Конституцию, сдали тесты на коронавирус.
  • В Новом Уренгое из-за нехватки карет скорой помощи ищут волонтеров на личных автомобилях. Администрация города кинула клич в соцсетях.
  • Многострадальный аварийный дом №12 по улице Мира в Салехарде расселили и скоро начнут сносить. Дом планировали отремонтировать в 2023 году, но после вмешательства генпрокуратуры его решили расселить.
  • Патриотическая акция прошла возле мемориала павшим героям ВОВ в селе Мужи Шурышкарского района. Ямальцы запустили по Оби «кораблики Победы» с именами героев войны.
  • Священник храма Архистратига Божиего Михаила из Ноябрьска, Евгений Кололапов погиб с ДТП в Липецкой области. Всего в этой аварии погибли шесть человек, в том числе и родственники отца Евгения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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