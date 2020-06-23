22 июня 2020

В Свердловской области резко выросли долги по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Заработанные деньги не могут получить 929 работников девяти компаний в Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Долги по зарплате в Свердловской области за месяц выросли в 1,8 раза. Данные содержатся в отчете управления Росстата по Свердловской и Курганской областям.

«По состоянию на 1 июня, по сведениям организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства), суммарная задолженность по выплате заработной платы составила 55,7 млн рублей и возросла по сравнению с уровнем задолженности на 1 мая в 1,8 раза», — говорится в сообщении ведомства.

В отчете указано, что из-за отсутствия средств в девяти организациях образовалась задолженность перед 929 работниками. На 1 мая долг у работодателей перед сотрудниками составлял 31,4 млн рублей.

В Свердловской области 29 марта из-за угрозы распространения COVID-19 был введен режим самоизоляции. Часть предприятий приостановила свою деятельность. Организации сферы питания, развлечений, торговые центры, спортзалы и некоторые другие компании до сих пор не могут работать в полном объеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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