В Свердловской области резко выросли долги по зарплате

Долги по зарплате в Свердловской области за месяц выросли в 1,8 раза. Данные содержатся в отчете управления Росстата по Свердловской и Курганской областям.
«По состоянию на 1 июня, по сведениям организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства), суммарная задолженность по выплате заработной платы составила 55,7 млн рублей и возросла по сравнению с уровнем задолженности на 1 мая в 1,8 раза», — говорится в сообщении ведомства.
В отчете указано, что из-за отсутствия средств в девяти организациях образовалась задолженность перед 929 работниками. На 1 мая долг у работодателей перед сотрудниками составлял 31,4 млн рублей.
В Свердловской области 29 марта из-за угрозы распространения COVID-19 был введен режим самоизоляции. Часть предприятий приостановила свою деятельность. Организации сферы питания, развлечений, торговые центры, спортзалы и некоторые другие компании до сих пор не могут работать в полном объеме.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «