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«Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован», — сказала политик. Она считает, что многие украинцы заводят детей, исключительно чтобы получать материальную помощь от государства. У таких людей, по мнению Третьяковой, рождаются дети «низкого качества».

В качестве примера Третьякова рассказала про Сингапур и Великобританию, где с помощью стерилизации борются с безработными и иждивенцами. Депутат уверена, что «нет смысла их подкармливать», так как они не являются защитниками.

Безработных украинцев, которые живут за счет государства, нужно стерилизовать. Такую идею предложила депутат Верховной рады фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова.

Подкармливать безработных не нужно, так как они не являются защитниками, считает украинский политик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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