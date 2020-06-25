Безработных украинцев, которые живут за счет государства, нужно стерилизовать. Такую идею предложила депутат Верховной рады фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова.
В качестве примера Третьякова рассказала про Сингапур и Великобританию, где с помощью стерилизации борются с безработными и иждивенцами. Депутат уверена, что «нет смысла их подкармливать», так как они не являются защитниками.
«Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован», — сказала политик. Она считает, что многие украинцы заводят детей, исключительно чтобы получать материальную помощь от государства. У таких людей, по мнению Третьяковой, рождаются дети «низкого качества».
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