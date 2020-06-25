24 июня 2020

Депутат партии Зеленского предложила стерилизовать безработных. Они рожают детей «низкого качества»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подкармливать безработных не нужно, так как они не являются защитниками, считает украинский политик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Безработных украинцев, которые живут за счет государства, нужно стерилизовать. Такую идею предложила депутат Верховной рады фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова.

В качестве примера Третьякова рассказала про Сингапур и Великобританию, где с помощью стерилизации борются с безработными и иждивенцами. Депутат уверена, что «нет смысла их подкармливать», так как они не являются защитниками.

«Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован», — сказала политик. Она считает, что многие украинцы заводят детей, исключительно чтобы получать материальную помощь от государства. У таких людей, по мнению Третьяковой, рождаются дети «низкого качества».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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