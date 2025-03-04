В Ленобласти госпитализирована полуторагодовалая девочка после опрокинутого кофе

В Ленобласти полуторагодовалая девочка была госпитализирована после того, как случайно опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«3 марта около 19 часов в Первую детскую больницу привезли девочку в возрасте 1 года 4 месяцев с термическим ожогом 1-2 степени лица, груди и левой руки», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Общая площадь поражения составила 36 процентов поверхности тела, что привело к ожоговому шоку.
Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Девочка находится в отделении реанимации, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, несчастный случай произошел около 17 часов вечера из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. Родители сообщили, что малышка случайно потянула на себя кружку с горячим кофе, в результате чего получила серьезные ожоги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.