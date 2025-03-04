В Ленобласти госпитализирована полуторагодовалая девочка после опрокинутого кофе

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Родители сообщили, что малышка случайно потянула на себя кружку с горячим кофе
Родители сообщили, что малышка случайно потянула на себя кружку с горячим кофе Фото:

В Ленобласти полуторагодовалая девочка была госпитализирована после того, как случайно опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«3 марта около 19 часов в Первую детскую больницу привезли девочку в возрасте 1 года 4 месяцев с термическим ожогом 1-2 степени лица, груди и левой руки», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Общая площадь поражения составила 36 процентов поверхности тела, что привело к ожоговому шоку.

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Девочка находится в отделении реанимации, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, несчастный случай произошел около 17 часов вечера из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. Родители сообщили, что малышка случайно потянула на себя кружку с горячим кофе, в результате чего получила серьезные ожоги.

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В Ленобласти полуторагодовалая девочка была госпитализирована после того, как случайно опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «3 марта около 19 часов в Первую детскую больницу привезли девочку в возрасте 1 года 4 месяцев с термическим ожогом 1-2 степени лица, груди и левой руки», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Общая площадь поражения составила 36 процентов поверхности тела, что привело к ожоговому шоку. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Девочка находится в отделении реанимации, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, несчастный случай произошел около 17 часов вечера из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. Родители сообщили, что малышка случайно потянула на себя кружку с горячим кофе, в результате чего получила серьезные ожоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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