В Великобритании назвали причины остановки американской помощи Киеву

Times: Трамп остановил поддержку Украины для давления на Зеленского
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Трамп собирается надавить на Зеленского в сделке по редкоземельным металлам
Трамп собирается надавить на Зеленского в сделке по редкоземельным металлам Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы давить на ее лидера Владимира Зеленского относительно сделки по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщают британские СМИ.

«Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу», — говорится в публикации The Times. Отмечается, что продолжительный тупик в переговорах может ослабить позиции Украины на поле боя и ухудшить ее шансы на успех в мирном процессе по конфликту.

Ранее Пентагон официально заявил об остановке всех видов военной помощи Киеву. По данным СМИ, эта приостановка временная, и она будет снята после того, как Зеленский продемонстрирует готовность к переговорам по конфликту на Украине.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 февраля. Лидеры должны были подписать сделку о разработке редкоземельных металлов на территории Украины. Украинский лидер стал требовать гарантии безопасности в ответ на предоставление доступа к ценным ресурсам — разговор перерос в перепалку, и Трамп потребовал Зеленского покинуть Белый дом.

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Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы давить на ее лидера Владимира Зеленского относительно сделки по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщают британские СМИ. «Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу», — говорится в публикации The Times. Отмечается, что продолжительный тупик в переговорах может ослабить позиции Украины на поле боя и ухудшить ее шансы на успех в мирном процессе по конфликту. Ранее Пентагон официально заявил об остановке всех видов военной помощи Киеву. По данным СМИ, эта приостановка временная, и она будет снята после того, как Зеленский продемонстрирует готовность к переговорам по конфликту на Украине. Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 февраля. Лидеры должны были подписать сделку о разработке редкоземельных металлов на территории Украины. Украинский лидер стал требовать гарантии безопасности в ответ на предоставление доступа к ценным ресурсам — разговор перерос в перепалку, и Трамп потребовал Зеленского покинуть Белый дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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