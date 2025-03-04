В Великобритании назвали причины остановки американской помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы давить на ее лидера Владимира Зеленского относительно сделки по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщают британские СМИ.
«Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу», — говорится в публикации The Times. Отмечается, что продолжительный тупик в переговорах может ослабить позиции Украины на поле боя и ухудшить ее шансы на успех в мирном процессе по конфликту.
Ранее Пентагон официально заявил об остановке всех видов военной помощи Киеву. По данным СМИ, эта приостановка временная, и она будет снята после того, как Зеленский продемонстрирует готовность к переговорам по конфликту на Украине.
Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме состоялась 28 февраля. Лидеры должны были подписать сделку о разработке редкоземельных металлов на территории Украины. Украинский лидер стал требовать гарантии безопасности в ответ на предоставление доступа к ценным ресурсам — разговор перерос в перепалку, и Трамп потребовал Зеленского покинуть Белый дом.
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