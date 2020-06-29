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Пермский край готов к снятию ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, ребенок на велосипеде, деревянная буква п в перми
В регионе несколько дней все ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский край может переходить ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Согласно информации федерального оперштаба, за последние сутки в Пермском крае зарегистрированы 56 новых случаев коронавирусной инфекции (всего 3 637 человек). Коэффициент распространения инфекции составляет 0,79 (для перехода ко второму этапу этот показатель должен быть ниже 0,8). Доля свободного коечного фонда на сегодняшний день составляет 67,7%.

«Второй день подряд ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа ограничительных мер», — отмечено в telegram-канале регионального оперштаба. По словам зампредседателя правительства Пермского края Сергея Никифорова, этого удалось добиться «благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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