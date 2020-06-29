Пермский край готов к снятию ограничений по коронавирусу

В регионе несколько дней все ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский край может переходить ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Согласно информации федерального оперштаба, за последние сутки в Пермском крае зарегистрированы 56 новых случаев коронавирусной инфекции (всего 3 637 человек). Коэффициент распространения инфекции составляет 0,79 (для перехода ко второму этапу этот показатель должен быть ниже 0,8). Доля свободного коечного фонда на сегодняшний день составляет 67,7%.

«Второй день подряд ключевые показатели выдерживаются на уровне второго этапа ограничительных мер», — отмечено в telegram-канале регионального оперштаба. По словам зампредседателя правительства Пермского края Сергея Никифорова, этого удалось добиться «благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе».